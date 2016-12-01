Москва, 1 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Российским специалистам удалось вырастить сетчатку глаза из перепрограммированных клеток. Это позволит помочь пациентам, теряющим зрение из-за таких недугов, как макуладистрофия, пишет 1 декабря газета «Известия».

arya95 Глаз

Метод перепрограммирования клеток, открытый японским профессором Синьей Яманакой, применили ученые Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ), который является подразделением Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Как пояснил генеральный директор ФНКЦ ФХМ Вадим Говорун, такой способ является достаточно новым явлением в науке и позволяет вырастить из клеток одной ткани человека практически любую другую. Так, с помощью фибробластов кожи можно создать сетчатку глаза. Путем операции можно предотвратить наступление слепоты у пациентов с макулодистрофией — заболеванием, которое довольно часто приводит к потере зрения у людей старше 55 лет.

Первая пересадка сетчатки запланирована в рамках клинических испытаний в 2017 году. Кроме того, ученые из ФНКЦ ФХМ вырастили нейроны головного мозга и провели соответствующие испытания на животных. Трансплантация нейронов наряду с процедурой редактирования генома поможет в борьбе с болезнью Паркинсона, считают специалисты.