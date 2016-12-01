Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции о новых санкциях в отношении Северной Кореи, составленный в связи с пятым испытанием ядерного оружия (сентябрь), сообщает Reuters.

ИА REGNUM Флаг ООН

Решение принято единогласно. Пакет санкций состоит из экономических и дипломатических ограничений.

Относительно экономики: вводятся ограничения экспорта Пхеньяном угля, цветных металлов и серебра в страны ООН. Северной Корее запрещено экспортировать суда и вертолёты.

Дипломатические санкции ограничивают въезд ряда граждан и организаций Северной Кореи в страны ООН. В «чёрный список» пошли ещё десять человек и десять организаций. Багаж всех пассажиров, въезжающих из Северной Кореи, будет тщательно досматриваться с целью проверить наличие запрещённых предметов.

Напомним, в сентябре Пхеньян испытал в очередной раз ядерное оружие. Всего с начала года Северная Корея осуществила запуски более 20 баллистических ракет, в начале осени провела два ядерных испытания — 5 и 9 сентября.

В ноябре США и Китай договорились о новых санкциях в отношении Северной Кореи за её сентябрьские ядерные испытания. Они должны сделать невозможным развитие северокорейской ядерной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Япония и Южная Корея намерены усилить односторонние санкции против Северной Кореи после принятия новой резолюции Совбеза ООН.