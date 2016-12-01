Москва, 1 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 ноября завершились в плюсе. По итогам дня нефть подорожала на 10,6%, до $51,39. ОПЕК удалось оправдать ожидания рынка и преподнести быкам сюрприз в виде сокращения добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года. Страны не входящие в картель снизят добычу нефти на 0,6 млн баррелей в день.

ИА Красная Весна Буровая

Рост нефтяных котировок начался до официального оглашения результатов встречи. На американской сессии стоимость нефти сорта Brent достигала отметки $52,34 за баррель. Дополнительная поддержка нефтяному рынку пришла от отчёта Минэнерго США. За минувшую неделю запасы сырой нефти сократились на 884 тыс. против прогноза +0,6 млн баррелей. На фоне решения ОПЕК участники рынка проигнорировали рост добычи нефти, запасов бензина и дистиллятов.

В Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $52,04 (+1,29%). Ближайшее сопротивление находится на уровне $53,80. После него откроется дорога к уровню 66,60. С учетом коррекций цена может достигнуть к концу февраля 2017 года. Сегодня, 1 декабря, ожидается продвижение покупателей к уровню $53.