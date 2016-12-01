Москва, 1 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 30 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 1,49% до 64,14 руб., евро/рубль — на 1,91%, до 67,99 руб. Встреча ОПЕК в Вене была ключевым событием для российского рубля. Картелю удалось оправдать ожидания рынка и преподнести трейдерам сюрприз в виде сокращения добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Рост нефтяных котировок начался до официального оглашения результатов встречи. На американской сессии стоимость нефти сорта Brent достигала отметки $52,34 за баррель. По итогам дня нефть подорожала на 10,6%.

Рубль отреагировал ростом на динамику нефтяных цен. Его укрепление оказалось скромным из-за подорожания доллара США на валютном рынке форекс и роста доходности американских облигаций. Спрос на доллар США вырос после выхода сильных американских отчётов ADP и PMI Чикаго, которые оказались лучше ожиданий. По итогам дня курс доллар/рубль снизился до 64,14 руб., евро/рубль — до 68,99 руб. рублёвая стоимость бочки Brent подорожала до 3333 руб.

В Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $52,04 (+1,29%). Ближайшее сопротивление находится на уровне $53,80. Дальнейший рост котировок укрепит позиции российской валюты. Сейчас в центре внимания пятничный отчет по американскому рынку труда. По паре доллар/рубль я жду возвращение к уровню 63,50 руб., евро/рубль — к 66,90 руб.