Омск, 1 декабря, 2016, 08:08 — ИА Регнум. В Омске мать, бросившая младенца в парке, осуждена на 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Как сегодня, 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, ранее неоднократно судимая 32-летняя Евгения Жукова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

По данным ведомства, Жукова отбывала наказание за уклонение от уплаты алиментов на содержание троих детей, в отношении которых она была лишена родительских прав. Освободившись из мест лишения свободы, 3 августа текущего года она приехала в Омск с дочерью, которую родила в колонии.

«В этот же день обвиняемая, не желая ухаживать за четырехмесячным младенцем и менять привычный для нее разгульный образ жизни, бросила дочь на произвол судьбы, оставив ее в кустах на территории городского парка культуры и отдыха, осознавая, что малышка в силу своей беспомощности будет находиться в опасном для жизни положении», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка в кустах нашли прохожие. Девочка оказалась в медучреждении. Через несколько дней ее мать задержали. Ее лишили родительских прав и на эту девочку. В ходе следствия Жукова признала свою вину, уточнили в СУ СКР.

Приговором мирового судьи судебного участка №65 в Октябрьском судебном районе в Омске Жуковой назначено наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, история с младенцем, брошенным в омском парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, вызвала большой общественный резонанс. Девочку в парке нашли две женщины, она лежала недалеко от водоема на пеленке. По факту исчезновения его матери проводилась проверка.