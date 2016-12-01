Первоуральск, Свердловская область, 1 декабря, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В Свердловской области появление зелёного снега в Первоуральске не представляет опасности для жителей города и окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Русский Хром 1915» корреспонденту ИА REGNUM.

Survivor Лед. Снег

«Оперативная группа предприятия ЗАО «Русский Хром 1915», обнаружив разлив фильтрационных вод вдоль автодороги в посёлок Магнитка, устранила причину утечки и в течение 15 минут локализовала разлив, после чего начала вывоз снега с места разлива на территорию предприятия для нейтрализации», — сообщили в пресс-службе завода.

Отметим, что 30 ноября жители Первоуральска стали свидетелями появления зелёного снега на одной из дорог города. По информации предприятия, в одном из дренажных колодцев образовался засор, в результате которого часть откачиваемых вод вылилась на поверхность. В пресс-службе ЗАО «Русский хром 1915» утверждают, что эти воды не имеют отношения к производственной деятельности предприятия, а являются результатом накопленных в советское время отходов ПО «Хромпик», а лабораторные исследования показывают, что эти воды не попали в реку.

«Данная ситуация не представляет опасности жизни и здоровью людей, а также окружающей среде», — заявляют в пресс-службе предприятия.

Как бы то ни было, ситуацией заинтересовались природоохранная прокуратура и специалисты регионального управления Роспотреднадзора, организовавшие по факту появления зелёного снега проверку.

В свою очередь, местные жители сообщают, что появление в Первоуральске снега нехарактерного цвета не такая уж и редкость. По крайней мере, на этот раз попадание в окружающую среду производственных отходов не сопровождалось появлением неприятного запаха. Так например, зелёный снег в Первоуральске появлялся в конце февраля текущего года. Он сопровождался появлением неприятного запаха, а люди, опасаясь за здоровье, предпочитали не гулять с детьми и не выгуливать домашних питомцев.

Отметим, что подобные инциденты происходили и в предыдущие годы. Так в посёлке Талица под Первоуральском зелёный снег появился в 2011 году, о чём также активно сообщали СМИ. Кроме того, по словам местных жителей, в 1980-е и 1990-е зелёным снегом горожан было трудно удивить.