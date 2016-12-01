Вашингтон, 1 декабря, 2016, 07:43 — ИА Регнум.

Среди тех, кого избранный президент США Дональд Трамп назначил на ключевые посты, несколько мультимиллионеров, наследник огромного богатства, два миллиардера, отметившихся в журнале Forbes. По некоторым слухам, другие позиции могут быть также заполнены сверхбогатыми людьми. Поэтому администрация Трампа станет самой богатой за всю историю США, пишут Джим Танкерсли и Ана Суонсон в статье для Washington Post.

Уолл-Спрут. Советский плакат

Авторы обращают внимание на то, что многие назначенцы Трампа родом из богатых семей, они ходили в элитные школы, а также сколотили большое состояние во взрослые годы. У них больше опыта в финансировании политических кандидатов, чем в управлении правительственными ведомствами. При этом все они имеют связи с бизнесом, особенно с Уолл-стрит.

Так, если суммарное состояние первой администрации Джорджа Буша — младшего достигало приблизительно $250 млн в 2001 году, то сейчас эта цифра составляет лишь десятую часть одного только номинанта на пост министра торговли Уилбура Росса.

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В свою очередь, Стивен Мнучин, которого Трамп назначил главой Минфина США, раньше занимал исполнительную должность в банке Goldman Sachs, работал в Хедж-фонде, а также был голливудским финансистом.

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Пост же главы министерства образования займет Бетси Девоc, невестка Ричарда Девоса, соучредителя компании Amway. По данным журнала Forbes, её семья располагает состоянием $5,1 млрд.

Авторы отмечают, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал решить экономические проблемы граждан США, столкнувшихся с мрачными перспективами потери хорошо оплачиваемого трудоустройства для рабочих, поэтому теперь основной вопрос заключается в том, сыграет ли на руку назначение государственных служащих, вышедших из столь привилегированных семей, богатым.