Барнаул, 1 декабря, 2016, 07:41 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 декабря, столица Алтайского края перешла на электронную систему проезда в общественном транспорте. Предварительно власти анонсировали и повышение цены за проезд, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Транспорт в Барнауле

Расчет наличными в автобусах обойдется пассажирам в 20 рублей (повышение на 3 рубля), а натуральный расчет в трамваях и троллейбусах подняли до 19 рублей. С приобретением электронных карт, которые, как было заявлено, можно будет приобрести на почте, в Сбербанке, газетных киосках и других местах, пока существуют проблемы.

Помимо большых очередей за проездными, выяснилось, что далеко не все перевозчики установили обслуживающие их терминалы, — отмечают в социальных сетях владельцы транспортных карт.

Вместе с тем, тем, кто вовремя не успел купить электронный абонемент, советуют не беспокоиться. «На сегодняшний день реализовано более 8 тысяч транспортных карт. Волноваться не стоит, их хватит всем. Если раньше сроки реализации проездных билетов были с 20 ноября по 5 декабря включительно, то сейчас транспортную карту не декабрь можно приобрести с 15 ноября по 15 декабря. Временной период для приобретения транспортной карты увеличен», — сообщила «Вестям» руководитель компании «Центртранс» Юлия Дорохова. По ее словам, всем перевозчикам предоставлены специальные устройства для считывания электронных карт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые о повышении с 1 декабря 2016 года стоимости проезда и введении электронной карты барнаульские власти известили в конце октября. Ну, а первым на электронные билеты перешел Бийск. Произошло это в июле 2016 года. Процесс сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

Позднее в скандал с перевозчиками вмешалась прокуратура.