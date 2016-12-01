Москва, 1 декабря, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что НАТО проводит вблизи российских границ боевые учения стран блока, которые зачастую носят откровенно провокационный характер, а также под предлогом мифической «угрозы с Востока» в странах Восточной Европы размещаются американские войска.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Россия должна отвечать на такие действия альянса, нацеленные на «достижение военно-политического доминирования в европейских странах и сдерживание России». Москва предпринимает в этой связи комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности, сказал Лавров.

Он пояснил, что все свои шаги против деструктивных действий НАТО Россия осуществляет на собственной территории. В такой обстановке переброска ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область необходима.

Кроме того, Лавров отметил «градус напряженности», который сознательно повышают США и НАТО в отношениях с Россией. Москва готова к диалогу с альянсом, однако взаимодействие должно быть равноправным, заключил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника баллистическими и крылатыми ракетами на дальности до 500 километров. Россия намерена развернуть в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» и С-400 в качестве ответа на развертывание американской системы ПРО в Европе.

Реакция США и стран Североатлантического альянса не заставила себя ждать — обеспокоенность выразили все, кому это полагается. Но больше всех «отличилось» руководство Польши, заявив о том, что польская армия находится в полной боеготовности и готова защитить свою территорию, также добавив, что страну и НАТО пытаются запугать.