Вашингтон, 1 декабря, 2016, 06:35 — ИА Регнум. Семеро конгрессменов из комитета по разведке Сената обратились к уходящему президенту Бараку Обаме с просьбой «рассекретить» информацию о российском влиянии на выборный процесс в США, сообщает The Guardian 1 декабря.

Acf.ua Интернет

«Мы считаем, что есть дополнительная информация, касающаяся российского правительства и выборов в США, которая должна быть рассекречена и обнародована», — считают сенаторы Марк Уорнер, Рон Виден, Мартин Генрих, Мэйзи Хироно, Барбара Микалски, Ангус Кинг и Джек Рид.

Комментария от Белого дома и представителей спецслужб на данное письмо пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, влияние России и «лично Владимира Путина» на выборы в США было одной из самых обсуждаемых тем в ходе предвыборной кампании, победителем которой 8 ноября стал Дональд Трамп, относительно «дружественный» России кандидат.

В прошлом месяце к обвинениям России в «кибератаках» с целью влияния на выборы в Соединенных Штатах впервые открыто присоединился уходящий президент США Барак Обама, однако никаких доказательств вмешательства «руки Кремля» ни разу предъявлено не было.

Читайте также: Обама обвинил Путина в кибератаках и вмешательстве в выборы президента США