Пекин, 1 декабря, 2016, 05:26 — ИА Регнум. Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC), специализирующаяся на строительстве железнодорожных объектов, выиграла тендер и стала главным застройщиком стадиона в Катаре, на котором пройдет финал Чемпионата мира по футболу в 2022 г.

Guancha.cn Стадион в Катаре

Согласно достигнутым договоренностям, КНР и Катар создадут совместное предприятие, которое начнет возведение стадиона в Лусаиле. Интересы Катара представляет корпорация HBK Contracting, пишет «Наньцзао жибао».

Стоимость проекта составляет около $767 млн, 45% из которых покроет китайская сторона. Строительные работы должны завершиться в 40-месячный срок. По проекту, строители используют более 100 тыс. тонн высокопрочной стали для обеспечения жесткости конструкции. Стадион будет способен вместить до 92 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, право принять в 2019 году чемпионат мира по легкой атлетике стоило Катару $3,5 млн. Столько власти страны заплатили сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламины Диака — Папе Массату Диаку.