Кишинёв, 1 декабря, 2016, 02:15 — ИА Регнум. «Моя «пророссийскость» — клише, которое пытаются внедрить в сознание граждан мои политические оппоненты», — заявил в интервью изданию DW избранный президент Молдавии Игорь Додон.

Privesc.Eu Moldova Игорь Николаевич Додон

Он не нашелся с ответом на вопрос о том, почему в молдавских, российских, и западных СМИ его называют пророссийским политиком. «Ну, наверное, потому что много лет я возглавлял партию левого толка, у меня были встречи с руководством Российской Федерации… Я считаю, что у нас много проблем, которые нужно решать вместе с Россией, это правда. Но при этом я не пророссийский, не прозападный, а промолдавский политик, сторонник нашей государственности. Я считаю, что самое главное — соблюдать интересы собственной страны», — сказал Додон.

Говоря о молдавско-приднестровском урегулировании, избранный президент заявил, что «меморандум Козака», предусматривавший федерализацию Молдавии, «сегодня не актуален». «Искать пути к объединению страны нужно через политическое урегулирование конфликта. Мне видится поэтапное решение проблемы. Сначала в ходе двусторонних переговоров Кишинева и Тирасполя вырабатываются общие и приемлемые для каждой стороны принципы объединения. Затем они более детально обсуждаются в формате «5+2». И если удастся прийти к консенсусу на этом этапе, тогда проводить референдумы в Приднестровье и правобережной Молдове», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, должны ли российские войска уйти из Приднестровья, он заявил, что на территории страны не должно быть «каких бы то ни было вооруженных сил других государств». «Я — за нейтральный статус Республики Молдова, который, кстати, прописан в Конституции», — пояснил он. И добавил, что и собственной армии «вообще не должно быть ни в правобережной Молдове, ни в Приднестровском регионе, если [Молдова] это нейтральное государство».

ИА REGNUM напоминает, что Додон, который сегодня называет свою «пророссийскость» клише, «внедряемым» оппонентами, чтобы его опорочить, в 2012 году проголосовал за президента-русофоба Николая Тимофти, поскольку, обладая своим персональным реальным рейтингом порядка 1−2%, боялся досрочных парламентских выборов, так как в этом случае даже не прошел бы в парламент.

Свой нынешний политический вес он набрал лишь благодаря тому, что в 2014 году его открыто поддержала Москва, отказав в поддержке прежнему «партнеру» Владимиру Воронину. Додону была организована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным (рейтинг которого в Молдавии составляет около 65%), билбордами с фотографиями с этой встречи в ходе парламентской предвыборной кампании 2014 года была увешана вся Молдавия, а сам Додон не сходил с экранов российских государственных телеканалов и сыпал пророссийской риторикой.

Агитировать в его поддержку в Молдавию приезжали российские артисты, политики и чиновники. Специально для политического успеха Додона Федеральная миграционная служба РФ отменяла запреты на въезд для молдавских гастарбайтеров, нарушавших российское законодательство, а Россельхознадзор давал доступ на российский рынок молдавским поставщикам сельхозпродукции, список которых составляли молдавские социалисты по принципу лояльности их партии.