Парамарибо, 1 декабря, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Коммерческим структурам в Суринаме больше не разрешается принимать доллар США в качестве средства платежа. С соответствующим заявлением выступили Министерство финансов и Центральный банк Суринама. В заявлении, в частности, сказано, что «дедолларизация» является одной из мер, принимаемых для достижения сбалансированной экономики и стабильного обменного курса, сообщает The Daily Herald.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Отныне все платежи за товары должны производиться в суринамских долларах. Отметим, что власти Суринама и ранее призывали к отказу от использования доллара США. Правда, не в законодательном порядке, а путем рекламных кампаний.

Суринам эксперты называют маленькой страной с большими проблемами, связанными с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, нелегальной добычей золота, сообщает Global post. Экономика Суринама базируется на добыче бокситов и экспорте алюминия, золота и нефти (85% экспорта и 25% доходной части госбюджета), тем не менее Суринам продолжает оставаться беднейшей страной Южноамериканского континента.