Порт-о-Пренс, 30 ноября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Победитель президентской гонки в Гаити определился в ходе первого тура выборов. Им стал проправительственный кандидат, преемник экс-президента страны Мишеля Мартейи Жовенель Моиз. Он набрал 55, 67% голосов, сообщает Caribbean News Now. На втором месте — Жюд Селестен из Альтернативной партии за прогресс и освобождение Гаити (19,52% голосов).

Lokal_Profil and Myriam Thyes Герб Гаити

Жовенелю Моизу 48 лет, он успешный бизнесмен, занимается экспортом бананов. Своей главной задачей он видит возрождение экономики Гаити и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

«Гаитянский народ сделал свой выбор, меня избрали в первом туре. Теперь я приглашаю вас, дорогие соотечественники, присоединиться ко мне и встать на путь развития Гаити… Вместе мы изменим Гаити, мы должны работать, чтобы позволить каждому жить лучше», — заявил Жовенель Моиз. Он также призвал молодежь страны, гаитянскую диаспору за рубежом присоединиться к его усилиям, чтобы поднять страну. Ибо сейчас «Гаити стоит на коленях», комментирует Haiti Libre.