Вашингтон, 30 ноября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Нэнси Пелоси была переизбрана на пост лидера Демократической партии в палате представителей, сообщает 30 ноября Reuters.

Leader Nancy Pelosi Нэнси Пелоси

76-летняя калифорнийка, проработавшая в Конгрессе 30 лет, обошла своего конкурента, 43-летнего Тима Райана. В результате тайного голосования Пелоси набирает 134 голоса против 63 у ее оппонента.

Положение Пелоси несколько пошатнулось, так как его оппонент сумел набрать на 20 голосов больше, чем на выборах 2010 года.

Тим Райан подверг критике Нэнси Пелоси за ее недостаточное внимание к проблемам рабочих в США, являющихся основной электоральной базой для демократов. Если в этом направлении ничего не будет сделано, то партия будет обречена на меньшинство в Конгрессе.

Стивен Линч, сенатор от штата Массачусетс, считает, что именно рабочий вопрос привел к победе Дональда Трампа на президентских выборах: «Мы должны убедить американский народ, американских рабочих, что мы с ними заодно. Пока это сделал за нас Трамп».

Нэнси Пелоси была избрана спикером палаты представителей в 2007 году, став первой женщиной за всю историю США на этом посту, кроме того, она стала самой высокопоставленной женщиной в американской истории, так как занимала третью позицию в структуре власти, после президента и вице-президента. Пост лидера фракции в палате представителей занимает с 2001 года.