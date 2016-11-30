Москва, 30 ноября, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за парковку с нечитаемыми или закрытыми номерами внес в Госдуму член Совфеда Алексей Кондратьев, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Pixabay.com Штраф в 5 тысяч рублей

Так, согласно поправкам в КоАП, стоянка машины на парковке с отсутствующими, нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками либо государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, влечет штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Это же нарушение, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, влечет штраф в размере 5 тыс. рублей.

Помимо требований антитеррористической безопасности, на сегодняшний день является актуальным вопрос разрешения сложной транспортной ситуации в российских городах и населенных пунктах, которая вызвана в том числе возросшим в последнее время количеством административных правонарушений в области остановки и стоянки транспортных средств, отмечает сенатор.

Недобросовестные владельцы транспортных средств для недопущения их привлечения к административной ответственности за, например, нарушение правил парковки или невнесение платы за пользование платными городскими парковками оставляют транспортные средства с отсутствующими, нечитаемыми государственными регистрационными знаками либо без государственных регистрационных знаков, возмущен он.