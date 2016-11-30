Асунсьон, 30 ноября, 2016, 22:55 — ИА Регнум. В ходе исследованию, проведенного в девяти тюрьмах Парагвая, 43,5% женщин заявили, что, находясь на свободе, стали жертвами насилия, заявила Соледад Вильягра де Бидерманн, глава Комитета по предупреждению пыток в Парагвае. Эти женщины отмечали, что неоднократно обращались в полицию, прокуратуру, суд с жалобами на факты насилия в отношении них, некоторые делали это 12 раз. Но реакции от правоохранительных органов не было, сообщает Paraguay.com.

Pixabay.com Насилие

33% опрошенных отметили, что при аресте подвергались физическому или психологическому насилию. А 20% стали жертвой насилия в тюрьме. При этом 10% заявили, что подвергались пыткам даже в ходе судебного процесса. Женщины утверждали, что при этом «стражи порядка» их избивали, угрожали изнасилованием, раздевали догола, применяли электрошок, вводили под ногти иголки, сыпали соль в открытые раны, комментирует ABC Color.

Соледад Вильягра де Бидерманн уверена, что приговоры, которые построены на показаниях, добытых путем насилия, должны быть отменены. Но полагает, что парагвайские власти не выполнят эти требования.

Исследование показало, что 60% женщин попали в тюрьму по обвинениям в торговле наркотиками. Причем в небольшом количестве. Вильягра также заявила, что тюрьма не должна быть местом, где содержат людей с наркозависимостью или психическими расстройствами. Для лечения таких людей должны быть другие учреждения, пишет ABC Color.

Хотя процент женщин-заключенных снизился, тем не менее условия их содержания ужасают. В Парагвае есть всего две женские тюрьмы. А большинство заключенных женского пола содержатся в изолированных блоках в семи мужских тюрьмах.