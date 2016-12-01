Ставрополь, 1 декабря, 2016, 04:36 — ИА Регнум. «Без масштабного представительства полноценных носителей русского языка на Северном Кавказе русский язык будет либо функционально угасать, либо будет выполнять исключительно государственно-бюрократические функции». Такое мнение высказала ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская в рамках V Ставропольского Форума Всемирного Русского Народного Собора в Ставрополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

Иван Айвазовский. Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру, на Каспийском море. 1869

«Фактически от культурной деградации Кавказ сегодня спасают только духовно-культурные традиции и основы, сохранившиеся от прежнего времени», — высказала мнение ректор.

По ее словам, сильный исход русского населения из северокавказских регионов после распада Советского Союза привел к ситуации, при которой мощные опоры русского языка как главного орудия во всех сферах функционирования общества ослабли. Это приводит к цепной реакции кризисных явлений в культуре.

«Инерция культурно-просветительского задела советской эпохи рано или поздно закончится. Что тогда произойдет с Северным Кавказом, если мы не предпримем системных действий по упрочению русского языка?» — спросила эксперт.

По мнению ректора СКФУ, сегодня нужен возврат к масштабной подготовке специалистов и учителей по русскому языку и литературе, преподаванию русского языка как иностранного.

«Сейчас максимальный прием на бюджетные места на факультеты филологии в вузах — 10−15 человек, в советское время — несколько десятков и сотен. Одно из предложений в резолюцию — обратиться в Министерство образования, чтобы этот вопрос был проработан. Во всех университетах, где есть такая база, нужно вернуться и к подготовке преподавателей русского языка как иностранного», — высказала мнение ректор крупнейшего на Кавказе вуза.

Также рекомендовано ввести во всех университетах страны как обязательную на всех направлениях подготовки компетенцию «Культура русской речи».

По мнению Левитской, укрепление русского языка как государственного является важной задачей сферы образования на Северном Кавказе: «Необходимо осознать геополитический характер стратегической задачи поддержки наряду с родными языками и национальными литературами народов Кавказа русской культуры и русского языка. Именно они являются важнейшими факторами российской гражданской и цивилизационной идентичности», — заявила ректор.

Левитская рассказала, что распространение русского языка на Кавказе внесло вклад в становление национальной научной и культурной интеллигенции, подготовку профессиональных кадров, системы образования, здравоохранения и так далее.

В свою очередь, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл предложил ректору «от Всемирного Русского Народного Собора проводить исследовательскую работу по уровню распространения русского языка в республиках Северного Кавказа».

Все эти предложения вошли в резолюцию, принятую по итогам работы форума, которая будет направлена в администрацию президента РФ, аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, федеральные министерства и ведомства, органы власти субъектов СКФО.

В резолюции отражена позиция экспертов, что российская государственность на Северном Кавказе является гарантом мира, стабильности и развития региона. Следует предпринимать практические действия по ее сохранению.

Напомним, V Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ 1917−2017: уроки столетия» прошел в Ставрополе 29−30 ноября. Он собрал около 1500 ученых, политиков, общественных деятелей, представителей различных конфессий.