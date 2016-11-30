Уфа, 30 ноября, 2016, 22:28 — ИА Регнум.



Picserver.org Бюджет

В Башкирии на заседании Госсобрания депутаты сразу во втором и третьем чтении утвердили бюджет республики на три года. Как заявил ИА REGNUM политолог Ильдар Габдрафиков,утвержденное урезание статей бюджета, как расходной, так и доходной его частей, не является особенностью только для одной Башкирии, а характерно для всех регионов без исключения, а также для федерального бюджета.

Так, в 2017 году доходы бюджета определены в объеме 128,2 млрд рублей (в бюджете 2016 года соответствует цифра 143,8 млрд), расходы — в сумме 137,7 млрд рублей (в 2016 году — 155,3 млрд рублей); в 2018 году доходы и расходы составят 130,9 млрд и 139,9 млрд рублей соответственно, в 2019 году — 134,6 млрд и 143,1 млрд рублей. Дефицит бюджета — 9,5 млрд рублей, 9,0 млрд рублей и 8,5 млрд рублей в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

В законопроект были внесены несколько корректив после первого чтения. Поправки касаются уточнения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также увеличения прогноза налоговых и неналоговых доходов в связи с изменениями Налогового и Бюджетного кодексов РФ.

Дополнительные доходы направят на увеличение Дорожного фонда республики, обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, субсидирование процентных ставок по ипотеке, поддержку малого бизнеса и другие не менее проблемные сферы.

Еще одна группа поправок связана с уменьшением объема государственного долга, что стало возможным в основном за счет досрочного погашения кредитов в 2016 году и замещения коммерческих кредитов более дешевыми бюджетными. В результате верхний предел госдолга сокращен на 2017 год до 23,5 млрд рублей, на 2018−2019 годы — до 23,1 млрд. При этом госдолг республики на сегодня составляет 24,6 млрд рублей.

По предварительным данным, собственные доходы республики в следующем году запланированы в объеме более 107,9 млрд рублей. Это более 90% всех доходов бюджета. Они формируются за счет сборов различных налогов, сборов за использование госимущества, штрафов, доходов от продажи активов. Все остальное — это так называемые безвозмездные поступления, прежде всего из федерального бюджета.

Традиционно самые большие поступления в бюджет формируют налоги на доходы физлиц и налог на прибыль организаций. На каждую из этих статей доходов приходится около 30% от общего объема казны. Сбор налога на имущество может принести около 12,5%.

Затраты по социальным статьям составляют более 70% от всего бюджета. Значительное количество средств традиционно пойдет на выполнение программных обязательств, реализацию «майских указов» президента страны и разного рода «дорожных карт». В республике действуют около 30 государственных программ в социальной, экономической и культурной сферах. На выполнение их показателей деньги тратятся прежде всего.

Примечательно, что десять лет назад на социальные расходы направлялось менее 50% бюджета. В 2016 году году на социальные цели было направлено направлено почти 130 млрд рублей.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, основные статьи расходной части бюджета идут с увеличением к 2016 году. Статья национальная экономика выросла более чем на 1,5 млрд рублей. На 800 млн рублей увеличиваются расходы на образование, более чем на 1 млрд — дотации местным бюджетам районов и городов.

Запланировано снижение расходов на здравоохранение с 33,66 до 31,05 млрд рублей, почти на треть уменьшится и финансирование культуры. В то же время, уже известно, что в 2017 году сократятся на 1,3 млрд федеральные субвенции на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в связи со снижением их численности (-682 млн рублей) и лекарственное обеспечение федеральных льготников (-625 млн рублей) — эту сумму в течение года распределят распоряжением правительства РФ. 2,5 млрд бюджет Башкирии недополучит на финансирование подпрограммы «Дорожное хозяйство» — на это в федеральном бюджете средств пока нет. Еще на 500 млн рублей снижаются расходы на лечение больных гепатитами, ВИЧ, противотуберкулезными препаратами. Теперь эти лекарства будут самостоятельно закупаться Минздравом России и поставляться в регионы.

Как подчеркнул политолог Ильдар Габдрафиков, озвученные цифры по бюджету на 2017 год не являются окончательными, возможны изменения: «Это пока не окончательные цифры, возможны изменения. Однако можно предположить, что принципиальных больших изменений в окончательном варианте не будет».

«Урезание статей бюджета (как расходной так и доходной его частей) — это не особенность только одной Башкирии, а всех регионов без исключения, а также федерального бюджета, — отметил политолог. — В условиях кризиса уменьшаются поступления в бюджет, поэтому соразмерно доходам приходится планировать и расходы».

По мнению эксперта, в отличие прежних времен, самые крупные налогоплательщики, имея свои производства на территории Башкирии, платят налоги за пределами республики. «И это не вина нынешних властей, населению Башкирии приходится расплачиваться за просчеты времен руководства республикой Муртазой Рахимовым, — считает собеседник ИА REGNUM. — В этих трудных условиях республике необходимо приложить все усилия, чтобы смягчить влияние кризисных явлений, в том числе аргументированно требовать у федерального центра компенсаций для выполнения социальных обязательств перед населением, а также плотно взаимодействовать с «Роснефтью», которая недавно приобрела «Башнефть», чтобы эта компания взяла на себя финансирование крупных социальных проектов, не уменьшив суммы выплат по дивидендам».