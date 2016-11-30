Нью-Дели, 30 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Индийские кинотеатры должны проигрывать национальный гимн перед началом сеанса, при этом зрители должны слушать гимн стоя, сообщает 30 ноября Reuters.

Pixabay.com Флаг Индии

Верховный суд Индии также постановил, что изображение индийского флага должно отображаться на экранах в течении всего гимна. Кинотеатрам дано 10 дней для исполнения этого постановления.

В заявлении суда говорится, что «люди должны чувствовать, что это моя страна, и это моя родина».

«Пришло время для людей понять, что национальный гимн — это символ конституционного патриотизма», — сказано в постановлении.

Некоторые комментаторы назвали данное решение суда «идиотским».

«Моральный, конституционный и политический идиотизм Верховного суда. Впереди нас ждут темные времена», — заявил Пратар Бхану Мехта, президент делийского центра политических исследований.

Напомним, практика проигрывать государственный гимн в кинотеатрах Индии была широко распространена в 1960-е года, впоследствии этому примеру последовали несколько других государств, однако закрепление этой практики на законодательном уровне происходит впервые.