Ставрополь, 30 ноября, 2016, 22:04 — ИА Регнум.



Адольф Ивон. Куликовская битва. 1850

21 сентября может стать Днем русского народа. Такой праздник предложил учредить в День победы на Куликовом поле руководитель Экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора Александр Рудаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

«Этот замечательный день связан с историческим событием — с днем победы на Куликовом поле, когда не только русские, но и другие народы России выступили против международного интернационала грабителей. Мне кажется, эта инициатива достойна обсуждения», — напомнил руководитель центра.

Он отметил, что предложение это прозвучало от представителей Крыма и Севастополя. По мнению Рудакова, этот праздник должен коснуться тех, кто «причисляет себя к Русскому миру, независимо от своей национальной и религиозной принадлежности».

«Сегодня порядка 300 миллионов людей говорят на русском языке и приобщены к русской культуре», — добавил эксперт.

Предложение об учреждении 21 сентября праздника День русского народа включено в резолюцию, принятую по итогам работы форума, которая будет направлена в администрацию президента РФ, аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, федеральные министерства и ведомства, органы власти субъектов СКФО.

Напомним, V Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ 1917−2017: уроки столетия» прошел в Ставрополе 29−30 ноября. Он собрал около 1500 ученых, политиков, общественных деятелей, представителей различных конфессий.

Эксперты обсудили проблемы социально-экономического и культурного развития народов Северного Кавказа в контексте исторического опыта последнего столетия.