Вашингтон, 30 ноября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что собирается оставить свой бизнес и полностью сосредоточиться на управлении страной. Об этом Трамп написал сегодня, 30 ноября, в своем Twitter.

Noopy420 Дональд Трамп

Трамп заявил о намерении собрать 15 декабря в Нью-Йорке пресс-конференцию. На ней он собирается объявить о своем уходе из бизнеса.

«Я соберу 15 декабря большую пресс-конференцию в Нью-Йорке. В ней примут участие мои дети. В ходе нее обсудим мой уход из бизнеса ради того, чтобы сосредоточиться на управлении страной и снова сделать Америку великой», — пишет Трамп.

Избранный президент отметил, что по закону он не обязан отказываться от своего бизнеса, но он считает крайне важным исключить конфликт интересов.

«По закону я не обязан это делать, но я считаю очень важной необходимость исключить конфликт интересов, учитывая мои многочисленные бизнес-структуры», — пишет Трамп.

Он также подчеркнул, что уже готовятся документы по передаче его бизнеса.

Ранее Трамп не желал отказываться от управления своей бизнес-империей, за что подвергся осуждению со стороны юристов и советников.