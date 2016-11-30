Ставрополь, 30 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум.



Pixabay.com ЛЭП

В Ставрополе после перебоев со светом в 2014 квартале Ленинского района полностью восстановлено электроснабжение. Как сообщили местные жители, после 14:00 электронабжение частично возобновилось, но еще несколько часов сохранялись перебои.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября из-за снегопада энергетики ввели режим повышенной готовности. Этот режим связан со штормовым предупреждением, полученным от Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На нескольких улица х 2014 квартала из-за аварии в электросетях в 10:50 произошло отключение электроэнергии. В зоне отключения оказались два социально значимых объекта — школа и детский сад. Занятия в школе не отменялись.

Отметим также, что в последнее время из-за изношенности электросетевого хозяйства города в Ставрополе с 18 октября происходило как минимум шесть аварийных отключений электроэнергии. Глава Ставрополя на заседании потребовал от энергетиков график восстановления и замены неисправных и аварийных объектов, а также усовершенствование системы оповещения об авариях в энергосетях.