Тбилиси, 30 ноября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Президент Европарламента Мартин Шульц поздравил премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с убедительной победой его партии на парламентских выборах и заявил, что и он хотел бы добиться таких же результатов на выборах в своей стране. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом Мартин Шульц заявил на пресс-конференции после встречи с Георгием Квирикашвили в Брюсселе 30 ноября.

Gov.ge Георгий Квирикашвили и Мартин Шульц

По словам президента Европарламента, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ЕС и Грузией, а также проводимые в Грузии реформы, в том числе реформа системы правосудия и борьба с коррупцией.

«Мы обсудили взаимоотношения Грузии с соседями по региону и геостратегические события. Детально обсудили вопрос визовой либерализации и текущие переговоры между Советом министров и Европарламентом. В беседе с премьер-министром я выразил мой оптимизм, что в последующие дни Совет и Парламент достигнут компромиссного соглашения, особенно по механизму приостановки безвизового режима», — заявил Шульц.

Он дал премьер-министру Грузии твердую гарантию, что Европарламент как европейский институт поддерживает и продолжит поддержку территориальной целостности Грузии.

«Господин премьер, вы можете надеяться на безоговорочную поддержку Европарламента в вопросе территориальной целостности», — заявил Мартин Шульц.