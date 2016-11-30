Тбилиси, 30 ноября, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании сегодня, 30 ноября, принял постановления о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов.

Parliament.ge В грузинском парламенте

Как заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Георгий Кахиани, полномочия Георгия Квирикашвили, Кахи Каладзе и Георгия Гахария досрочно прекращаются в связи с их назначением на должности в правительстве, что несовместимо с депутатским мандатом.

Что касается Сандры Руловс, которая была вторым номером партийного списка Единого национального движения, она сама отказалась от членства в парламенте девятого созыва.

Как известно, Георгий Квирикашвили был утвержден парламентом и назначен президентом страны на должность премьер-министра. Каха Каладзе вновь занял пост министра энергетики, а Георгия Гахария возглавил министерство экономики и устойчивого развития.

Места депутатов от «Грузинской мечты» займут следующие по спискам члены партии — Гугули Маградзе, Давид Матикашвили и Георгий Хатидзе. А вместо Сандры Руловс от ЕНД в парламент войдет Георгий Гвиниашвили.