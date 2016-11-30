Грозный, 30 ноября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. В Чечне прекращена продажа алкоголя во всех 14 магазинах, у которых была лицензия, разрешающая торговлю спиртным. Об этом сообщил директор департамента экономики, торговли и потребительского рынка Минэкономтерразвития ЧР Магомед Мустафинов, пишет портал «Кавказ.Реалии».

Донор Нет алкоголю!

Все хозяева торговых точек, где продавали алкоголь, были приглашены на встречу с председателем парламента Магомедом Даудовым, который возглавляет оперативный штаб по снижению аварийности на дорогах. Поводом к встрече стала авария, унесшая жизнь семи человек. По предварительным данным, водитель, по вине которого она произошла, находился за рулем в пьяном виде. После встречи с главой парламента было принято решение о прекращении торговли спиртным.

Владельцам бывших алкомаркетов власти обещают помочь в перепрофилировании бизнеса. Этот вопрос, по словам Магомеда Мустафинова, находится в стадии обсуждения.

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Семья виновника ДТП с 7 погибшими выехала из Чечни в страхе кровной мести

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария, случившаяся 27 ноября на трассе «Кавказ» вблизи Чернореченского поста, унесла жизни семи человек, двое из которых дети. Виновником аварии стал водитель машины Ford Алам Ходжаев, 1976 года рождения, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде.

Жители Чечни были шокированы случившимся. Глава Чечни Рамзан Кадыров, еще раз напомнив о том, что «нетрезвый человек за рулём представляет для общества такую же угрозу, как и самый опасный террорист», поручил Магомеду Даудову, который с самого начала находится на месте ДТП, провести тщательное расследование.

Глава также пообещал, что задержанным за рулём в нетрезвом виде «не будет никакой пощады».

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