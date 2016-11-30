Вена, 30 ноября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) смогли договориться о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 30 ноября, на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК заявил президент организации, министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед Бен Салех ас-Сада.

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Он заявил, что страны ОПЕК согласны сократить суточную добычу нефти на 1,2 млн баррелей — до 32,5 млн баррелей. Однако, для ребалансировки рынка необходима поддержка стран, не входящих в ОПЕК. Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года.

«При понимании и сотрудничестве всех стран ОПЕК мы смогли достичь соглашения. Это соглашение заключено из чувства ответственности за членов ОПЕК, не-ОПЕК, за общее благополучие мировой экономики», — заявил президент ОПЕК.

Встреча нефтедобывающих стран проходит в Вене (Австрия). За сегодняшний день нефть резко подорожала в цене и к вечеру сегодняшнего дня стоит $51,23 за баррель Brent.