Париж, 30 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. В противостоянии с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен, Франсуа Фийон выйдет победителем, набрав 66% голосов, сообщает 30 ноября Reuters.

Remi Jouan Франсуа Фийон

Оба и Фийон и лидер антимигрантского и антиевропейского «Национального фронта», как ожидается, столкнутся во втором туре президентских выборов 7 мая 2017 года.

По данным опроса, который проводился через интернет и в котором участвовало 941 избиратель, во втором туре 66% процентов отдадут предпочтение Фийона, а Ле Пен наберет лишь 34%.

Напомним, в апреле-марте 2017 года во Франции пройдут президентские выборы, основное противостояние развернется между кандидатом от консерваторов Франсуа Фийоном и лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен, оба кандидата стоят за выстраивание дружественных отношений с Россией, за отмену санкционного режима.