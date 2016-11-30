Петрозаводск, 30 ноября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. В Карелии планируется реализовать 15 инвестиционных проектов, общей стоимостью порядка 2,2 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 ноября, в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено на заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.

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В своем докладе заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Савельев подчеркнул, что республика отличается большими площадями водных ресурсов, в основном — экологически чистых озер, природные особенности которых идеально подходят для развития товарной аквакультуры. «На Белом море, по данным на 1 ноября 2016 года, объем добычи водных биоресурсов достиг 1032 тонны. Однако существует реальная возможность увеличения объема добычи в 2−2,5 раза», — отметил он.

По словам Савельева, на внутренних водоемах Карелии одним из приоритетных направлений рыбохозяйственной деятельности является товарное рыбоводство: «Рыбоводные хозяйства расположены в акватории 54 водоемов. Суммарная проектная мощность годового выращивания действующих хозяйств составляет более 60 000 тонн разновозрастной рыбы». Он также отметил, что увеличение объемов товарного рыбоводства выше 30 000−35 000 тонн может привести к негативным процессам в пресноводных экосистемах. Одним из вариантов развития форелеводства может быть в этом случае использование акватории Белого моря, а также использование установок замкнутого водоснабжения, уточнил зампремьера.

Он напомнил, что с 1993 года объем выращивания объектов аквакультуры в регионе увеличился почти в 60 раз — с 400 тонн до порядка 18 000 тонн по итогу 9 месяцев 2016 года. Перспективы развития аквакультуры обусловлены ростом рынка рыбной продукции, что Юрий Савельев, в частности, связал с двумя основными факторами: увеличением потребления рыбной продукции населением России и Карелии, а также влиянием процессов импортозамещения в сочетании с эффектом торговых санкций. Эти и другие факторы дают возможность прогнозировать, что к 2020 году может быть достигнут суммарный объем выращивания рыбы в Карелии в объеме 35 000 тонн в год.

«Достичь данного результата планируется за счет реализации плана мероприятий по развитию аквакультуры в республике, состоящего из производственного и инфраструктурного блоков. В частности, проектом плана мероприятий предусмотрена реализация 15 инвестиционных проектов, общей стоимостью порядка 2,2 млрд рублей», — рассказал он.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что для развития товарной аквакультуры основной задачей Росрыболовства в настоящее время является обеспечение импортозамещения поставок живой икры для местных рыбопитомников, обеспечивающих товарные хозяйства посадочным материалом. Он подчеркнул, что радужная форель, как объект выращивания, характеризуется пластичностью, быстрым ростом, высокой степенью усвоения корма, относительно коротким для лососевых периодом инкубации икры, а также возможностью проведения нереста практически в любое время года при создании оптимального температурного режима для производителей. «Природно-климатические условия Карелии позволили достичь значительных объемов выращивания радужной форели — 98% от объема всей республиканской аквакультуры и не менее 70% всей выращенной в России форели», — добавил замминистра.

По мнению Ильи Шестакова, важная роль в развитии форелеводства принадлежит селекционно-племенным центрам, обеспечивающим содержание ремонтно-маточных стад, производство живой икры и формирование генофонда разводимых рыб, максимально адаптированных к местным условиям. В этой связи в состав мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» было предусмотрено включение строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии.