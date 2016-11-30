Лондон, 30 ноября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. «Лидеры ЕС считают, что России придется платить по счетам за восстановление Сирии. Частным образом они предупреждают Владимира Путина, что если Асад захватит Алеппо, а Путин позволит ему превратить эту победу в установление своего контроля над большей частью Сирии, то «чинить все сломанное придется Москве», — пишет корреспондент издания Патрик Винтур. — Путин должен учесть и согласиться с тем, что единственный игрок на сирийском поле, обладающий достаточным количеством ресурсов для восстановления инфраструктуры страны, — это ЕС. По оценкам Всемирного банка, на восстановление потребуется не менее 180 млрд долларов».

Bo yaser Последствия войны

Намек журналиста более чем понятен: вести военные действия в Сирии имеют право только те, у кого есть достаточные ресурсы для компенсации. Хотя о том, что эти ресурсы потом будут пущены в дело восстановления государства, измученного пятилетней войной, — ни слова.

«Бытует мнение, что Путин собирается создать для Сирии некое подобие плана Маршалла, ответственность за исполнение которого возьмут на себя, кроме России, также Китай, Иран и Саудовская Аравия, — делится информацией с читателями Винтур. — ЕС же ясно дал понять, что не подпишет ни одного банковского чека для страны, управляемой режимом, убивающим ее граждан».

«У Запада кончаются козыри, партию, похоже, выигрывать нечем, — такое заключение корреспондента на фоне приведенных выше цитат из его материала выглядит довольно неожиданным. — Дипломаты ЕС признают, что на Россию остается только давить, заставляя ее взвалить на себя финансовые обязательства по восстановлению Сирии. Больше нечем».