Тюмень, 30 ноября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Назначение Максима Орешкина министром экономического развития России — вполне позитивный знак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили эксперты.

Kremlin.ru Максим Орешкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил сегодня, 30 ноября, заместителю главы Минфина России Максиму Орешкину возглавить Минэкономразвития. Он дал своё согласие. Таким образом, 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в правительстве РФ.

«Назначение Максима Орешкина — вполне позитивный знак, — считает политолог Андрей Колядин. — Он поработал под руководством Антона Силуанова ‑ и это очень хорошо. Силуанов сильный, умный и умеющий работать менеджер, которого окружали и окружают сейчас очень сильные партнеры и коллеги. Кстати, это не первое его назначение. Тот же самый Александр Новак, министр нефтегаза, тоже из близких коллег Силуанова. И могу сказать, что он тоже незаурядный человек.

Наверное, рано говорить о глубоком жизненном опыте Максима Орешкина. Впрочем, если понаблюдать за его выступлениями на различных мероприятиях и форумах, то можно сделать выводы, что он вполне сложившийся экономист. Я с интересом наблюдал за его пикировкой с Улюкаевым в рамках Петербургского экономического форума, когда его предшественник сильно настаивал на росте стоимости нефти в 2017 году и улучшении экономической ситуации в стране. На что Орешкин сказал: «Хватит предсказывать стоимость барреля нефти и увязывать с этим спасение экономики, надо быть готовым к любым вариантам». С ним сложно не согласиться. Мне импонирует и его отношение к движущей силе экономики — к частному бизнесу. Он верит в него. А еще один верующий в частный бизнес в правительстве — это большой плюс всем нам и стране. Лишь бы у него получилось».

При этом отметим, что ещё днём 30 ноября страна всерьез обсуждала на возможность назначения на пост главы МЭР губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Тюменский политолог Александр Безделов был одним из тех, кто скептически относился к данной возможности. «Главное в новости о новом министре МЭР для Тюмени то, что назначили не Владимира Якушева, — акцентирует Безделов. — И хотя я всегда говорил, что этого не будет, но региональные элиты были взбудоражены, в том числе и благодаря вниманию федеральных СМИ к личности тюменского губернатора».

«Что касается собственно Орешкина, то, говорить о нем рано, однако, очевидно, что с его назначением роль министерства снизится и его функционал приобретет более утилитарный характер — это будет «учреждение статистики». Об этом говорит хотя бы тот факт, что из подчинения МЭР уже вывели Росрезерв», — заключил Безделов.

Напомним, бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Сейчас он находится под домашним арестом.