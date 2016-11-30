Мадрид, 30 ноября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Грузинская мафия представляет, судя по тексту издания, настоящую угрозу для пиренейского королевства в целом. Или как минимум для его столицы, в которой грузинские налетчики «причастны по меньшей мере к 60% всех ограблений квартир со взломом, а также актов насилия».

Нико Пиросмани. Кутеж трёх князей

Источники газеты в правоохранительных органах утверждают, что «в ближайшие дни количество арестованных может существенно увеличиться. Основная часть задержаний и следственных действий проводится в Испании, однако ожидаются также аресты в Грузии и нескольких европейских странах».

Газета пишет о том, что «арестован главный грузинский мафиози в Испании (имя не сообщается), возможно, что в ближайшие часы будет «получено добро на задержание европейского лидера грузинского преступного сообщества vor v zakone Спартака Дж. (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) с последующей доставкой его в Испанию».

«Нынешняя операция — продолжение операции Aikon, проводившейся в июле 2015 года, когда полицейским тоже удалось арестовать «несколько десятков людей с уголовным прошлым, среди которых был и руководитель группировки, работавшей в Испании, vor v zakone Звиад Дарсадзе».

Интересно, что, по данным многочисленных изданий разных стран, находящийся ныне в одной из испанских тюрем г-н Дарсадзе «продолжает руководить преступными кланами на воле».