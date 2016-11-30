Москва, 30 ноября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Результаты саммита ОПЕК выглядят на первый взгляд положительными, но оговорки к соглашению, в частности, требования к странам, не входящим в ОПЕК, способны опустить цены на нефть до 47 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, комментируя итоги саммита ОПЕК.

Pixabay.com Добыча нефти

«Результаты саммита отразились в котировках еще до открытия европейской торговой сессии — фьючерсы североморской марки Brent начали стремительно дорожать и к середине дня подорожали на 7%. Результаты саммита, на первый взгляд, выглядят положительными — есть договоренность о сокращении добычи, но оговорки, в частности требования к странам, не являющимся членами ОПЕК, и фактическое исполнение договоренностей вызывают определенные опасения, которые могут в течение недели вернуть нефть к 47−47,5 долларам за баррель», — уверен эксперт.

Однако факт очевиден — кооперация в вопросе стабилизации цен на нефть, которую ждали в течение последних 1,5 лет начала работать, констатирует Козловский. «Если говорить о начале уверенного восходящего тренда еще преждевременно, то, как минимум, обвала цен теперь ожидать точно не стоит», — предполагает аналитик.

30 ноября страны ОПЕК договорились о сокращении производства нефти в рамках картеля на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей, сообщает Bloomberg. По предварительной информации, в сделке не будут участвовать Нигерия и Ливия, между остальными 12 странами — членами ОПЕК будут распределены квоты на добычу. Ирану, возможно, будет разрешено нарастить добычу до 200 тыс. баррелей, чтобы он мог достичь досанкционного уровня производства и затем войти в соглашение.