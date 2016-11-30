Петрозаводск, 30 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Карелия вошла в число регионов — точек роста Российской Федерации: в 2016 году индекс промышленного производства здесь составил 105,3% к аналогичному периоду 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе администрации республики.

Фото: пресс-служба администрации Карелии

В рамках заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии рассматривался вопрос о социально значимых инвестиционных проектах, реализуемых на территории республики, пояснили в пресс-службе. Обсуждение началось с информации о состоянии малого и среднего бизнеса, представленной министром экономического развития и промышленности республики Олегом Арминеном. По его словам, финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе оказывают несколько республиканских министерств и других органов исполнительной власти. Одним из видов государственной поддержки является имущественная поддержка, к которой относятся льготная приватизация и аренда. Кроме того оказывается помощь в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования.

В 2016 году на развитие малого и среднего бизнеса в Карелии было выделено более 55 млн рублей, в том числе более 13 млн — из средств республики и около 42 млн — из федерального бюджета по итогам конкурсного отбора. В 2017—2018 годах мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии получат дополнительную поддержку, появятся новые элементы инфраструктуры.

На заседании Госкомиссии были представлены примеры инвестиционных проектов, реализуемых в Карелии. О развитии мясного скотоводства рассказал генеральный директор ООО «Новое» Андрей Кузьменков. Компания находится в Лахденпохском районе и занимается разведением коров абердин-ангусской породы. Сейчас там идет работа над созданием собственной базы заготовки натуральных кормов для выращивания животных численностью в три тысячи голов. Уже завершено проектирование животноводческого комплекса, построена часть фермы. По словам Кузьменкова, в будущем планируется создать 26 новых рабочих мест, отчисления в местный бюджет составят более 3 млн рублей в год. Как подчеркнул руководитель предприятия, в результате реализации проекта планируется получить продукцию высокого качества, соответствующую стратегии импортозамещения продуктов питания и развития сельского хозяйства в стране.

Заместитель министра транспорта России Виктор Олерский рассказал о перспективах развития Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Предприятие возобновило свою работу в июне 2015 года и стало приносить «ощутимую» прибыль — за девять месяцев 2016 года оборот завода составил 1 млрд рублей. Численность работников выросла почти в 3 раза — со 131 до 400 человек.

Общая стоимость портфеля заказов на данный момент составляет более 4 млрд рублей. Сейчас на заводе строятся и планируются к строительству 13 судов различных типов. В этом году уже изготовлены три больших катера, а также современный высокопроизводительный земснаряд. До конца года планируется завершить строительство еще одного рабочего катера. В будущем году будет сдано пять судов.

Однако для обеспечения конкурентоспособности завода необходимо провести его дальнейшую модернизацию, искать заинтересованных инвесторов и заказы, отмечалось в ходе совещания. Сейчас крупнейшее федеральное предприятие «Росморпорт» рассматривает возможность приобретения территории бывшего Петрозаводского порта и строительства нового корпуса верфи со всем необходимым оборудованием. «Это позволит судостроительно-судоремонтному заводу увеличить объем выпускаемой продукции на 50% и создать приблизительно 180 новых рабочих мест», — пояснил Виктор Олерский. Общий объем инвестиций оценивается в 250 млн рублей.

Еще одним перспективным проектом, представленном Госкомиссии, является деятельность ООО «Питэр Пит» по добыче и переработке торфа. В Карелии «Питэр Пит» работает на четырех месторождениях этого ископаемого, где расположены современные комплексы по добыче и подготовке торфа, его доставке до котельных. На всех производственных участках трудятся местные жители, численность персонала в Карельском филиале составляет более 70 человек. Сегодня полная мощность источников теплоснабжения, эксплуатируемых предприятием на территории республики составляет более 38 мегаватт. Все котельные обеспечиваются биотопливом собственного производства. Общий объем инвестиций по Карелии составил почти 694 млн рублей.

Как отметил генеральный директор предприятия Сергей Трунцев, для развития производства необходимы меры государственной поддержки, в том числе из федерального бюджета, тем более что у компании есть «четкие планы по развитию производства в Карелии».