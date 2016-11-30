Екатеринбург, 30 ноября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 15-летний учащийся одной из гимназий заподозрен в убийстве своей матери. Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября в жилом районе Уралмаш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской полиции.

Pixabay.com Убийство

По данным полиции, родители юноши были в разводе и проживали раздельно. Подросток жил со своей 46-летней матерью и конфликтовал с ней из-за того, что она начала злоупотреблять спиртными напитками. Вечером 28 ноября между ними вспыхнул очередной конфликт на этой почве. В ходе ссоры «мать попыталась ударить сына ножом и причинила травму в виде порезов на ладони», сообщили в полиции. Но юноше удалось увернуться. Он сумел выбить нож из её рук. Затем подобрал его и нанёс матери несколько ранений, сообщил начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

После произошедшего он убежал к своему отцу, которому всё рассказал. Родитель сообщил о произошедшем в полицию и передал сына в руки стражей порядка.

1 декабря Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга изберёт юноше меру пресечения. По данным регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). При этом в СКР заявляют, что мотивом убийства стала личная неприязнь, то есть надеяться на переквалификацию дела подростку, скорее всего, не приходится.

По данным полиции, подросток ранее не имел проблем с законом. Добавим, к такому развитию событий нередко приводит слабое реагирование со стороны сотрудников правоохранительных органов и социальных служб. Зачастую сотрудники полиции отказываются выезжать на семейные конфликты, вызванные злоупотреблением алкоголя или употреблением наркотических веществ, не принимают каких-либо реальных мер. Результатом такой их бездеятельности нередко становятся прерванные жизни и искалеченные судьбы.