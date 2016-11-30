Псков, 30 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В Пскове новогодние торжества начнутся в этом году раньше, чем обычно — с 11 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом сегодня, 30 ноября, на пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Пскова Марина Гриневич.

ru.torange.biz Новогодняя ёлка

По её словам, 11 декабря будут зажжены огни на центральной ёлке города, с этого дня в Пскове начнутся праздничные мероприятия.

Саму Новогоднюю ночь псковичи смогут встретить на Октябрьской площади, где запланирован традиционный концерт с участием артистов из Великого Новгорода — ансамбля «Малиновская банда». Праздник завершится в 3 часа ночи 7-минутным фейерверком.

В праздник Рождества 7 января Детском парке Пскова пройдёт театрализованный семейный праздник.