Тверь, 30 ноября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о мошенничестве на 127 млн рублей вынесен в Тверской области 30 ноября — виновным в совершении преступления суд признал бывшего заместителя главного конструктора ОАО «Савеловский машиностроительный завод». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

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Как установлено судом и следствием, в период с 5 октября 2010 года по 1 января 2012 года гендиректор предприятия, действуя по сговору с заместителем главного конструктора Фатеевым, незаконно получили из федерального бюджета, в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 — 2011 годы 127 млн рублей.

По данным следствия, руководство предприятия представило в Минпромторг РФ подложные документы, которые свидетельствовали о выполнении ОАО «Савеловский машиностроительный завод» и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» работ по государственным контрактам, заключенным 30 марта 2010 года между ОАО «СМЗ» и Минпромторгом России.

Приговором суда бывшему заместителю главного конструктора ОАО «Савеловский машиностроительный завод» назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 400 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего генерального директора завода находится на рассмотрении в суде.