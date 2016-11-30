Уфа, 30 ноября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. В Башкирии СУ СКР начата проверка по факту пожара в офисном здании по улице Аксакова, 73 в городе Уфе и госпитализации людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

02.mchs.gov.ru Эвакуация при пожаре на улице Аксакова

По предварительным данным МЧС, 30 ноября в 12 часов 35 минут произошел пожар в административном здании по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, 73. По прибытии к месту вызова в 12 часов 37 минут наблюдалось сильное задымление на 2 и 3 этажах 4-этажного административного здания. Эвакуированы 10 человек, 8 из них госпитализированы с признаками удушья. Погибших нет.

Пожар локализован в 13 часов 10 минут, открытое горение ликвидировано в 13 часов 24 минуты. Причины пожара выясняются.

По результатам проверки СКР будет принято соответствующее процессуальное решение.