Джакарта, 30 ноября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Индонезия приглашает датские и норвежские компании принять участие в развитии важнейшего мирового транспортного пути — Малаккского пролива, — а также просит помочь в организации навигации. Как сообщает сегодня, 30 ноября, издание ScandAsia, об этом заявил министр транспорта азиатской республики Буди Карья Сумади по итогам совместной трехсторонней бизнес-встречи.

Sadalmelik Малаккский пролив

Вскоре министерство транспорта Индонезии выберет предприятие, которое будет отвечать за сотрудничество с датской и норвежской сторонами. Министр также добавил, что рассчитывает на постепенный рост судоходства в Малаккском проливе, затем чтобы его страна могла гарантировать безопасность и эффективно заботиться о морской экологии.

Мероприятие, организованное министерством транспорта и министерством рыболовства Индонезии, прошло в Джакарте 28 ноября, при поддержке норвежского и датского посольства. В нем приняли участие также порядка 33 скандинавских компаний, работающих или намеренных выйти на рынок Индонезии.