Тверь, 30 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Случай заболеваний гриппом А (H3N2) (носит также название гонконгского гриппа) зарегистрирован в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора 30 ноября. Вирус выявлен у жительницы города Конаково.

Mil.ru В медицинской лаборатории

За неделю с 21 по 27 ноября в Тверской области гриппом и ОРВИ заболели 7 тыс. 852 человека — это на 10,6% больше, чем неделей ранее. Большинство заболевших — 65% — дети.

Вместе с тем уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога на 4,4%. При этом уровень заболеваемости среди детей до двух лет не дотягивает до эпидемического порога на 16,2%, среди школьников от семи до 14 лет — на 28,3%, среди взрослых — на 3,7%. Больше всего болеют в Ржевском, Бельском, Андреапольском и Калининском районах.

Прививки от гриппа, напомнили в Роспотребнадзоре, сделали 28,8% жителей региона.