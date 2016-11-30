Москва, 30 ноября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В России создан ещё один общефедеральный муфтият. Сегодня, 30 ноября, в Москве состоялась учредительная конференция новой федеральной религиозной структуры — организации «Духовное собрание мусульман России». Его руководителем избран член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов. В своём выступлении, опубликованном в Фейсбуке, он подчеркнул, что «мы не разрушаем имеющиеся религиозные центры, не создаем новые, а с чистого листа объединяем самостоятельные, уже существующие с 20−30-летними историями, общепризнанные религиозные организации».

Cap.ru, Борис Филатов 27 октября 2016 года, Чувашия. Альбир Крганов выступает на сельском экономическом форуме «Шыгырданский диалог»

Было отмечено, что новую организацию поддержали несколько десятков регионов, в качестве наблюдателей в организацию вошли представители различных Духовных управлений мусульман. Духовное собрание мусульман России призвано «координировать наши усилия и действия в деле распространения и укрепления основ ислама, доводить до соответствующих органов власти чаяния мусульман наших регионов». И открыто «для диалога и сотрудничества со всеми, кто хочет мира, добра и света».

«Нынешнее состояние российской уммы, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не утихают распри, не прекращаются попытки выклянчить деньги у зарубежных спонсоров, а те, кто призван вести за собой паству, «дружат» друг против друга. Как долго это будет продолжаться? Чему мы учим молодежь? Наконец, что же мы с вами оставим после себя?!» — ставит вопросы Альбир Крганов.

«Я обращаюсь к досточтимым Талгат-хазрату, Равилю-хазрату, другим уважаемым аксакалам: вы — старшее поколение отечественного исламского духовенства. На вас лежит особая ответственность за судьбы российских мусульман, да и других верующих в Единого Творца, проживающих на территории нашей необъятной страны. Мы, более молодое поколение, подчас можем, как вам кажется, в чем-то ошибаться. Если же вы так считаете, давайте сядем, поговорим. Мы прислушиваемся к вашему доброму наставлению. Но нельзя на протяжении многих лет огульно критиковать друг друга, поливать грязью на интернет-сайтах своих организаций и донимать государевых служащих, обивая пороги их кабинетов, жалобами друг на друга», — говорится, в частности, в обращении.

Также подчёркивается, что, «страдая от разобщенности, долго искали модель объединения на одной площадке. В качестве основы была выбрана система, созданная 228 лет назад. «Где было прописано не авторитарное решение муфтия, а согласованная работа с несколькими Казыями, которые, непосредственно находясь с муфтием рядом, имели голос в принятии религиозных заключений. К сожалению, данная выстраданная, мудрая модель после всех потрясений в Российском государстве были отброшена, из-за отхода от этих принципов постепенно происходило разрушение выстроенной за столетия структуры», — отмечается в обращении. Кроме того, в ходе работы будет использован опыт деятельности «Оренбургского магометанского духовного собрания».

Напомним, в стране также действуют Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман России и Координационный центр мусульман Северного Кавказа.