Муфтий Чувашии создал и возглавил Духовное собрание мусульман России
Москва, 30 ноября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В России создан ещё один общефедеральный муфтият. Сегодня, 30 ноября, в Москве состоялась учредительная конференция новой федеральной религиозной структуры — организации «Духовное собрание мусульман России». Его руководителем избран член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов. В своём выступлении, опубликованном в Фейсбуке, он подчеркнул, что «мы не разрушаем имеющиеся религиозные центры, не создаем новые, а с чистого листа объединяем самостоятельные, уже существующие с 20−30-летними историями, общепризнанные религиозные организации».
Было отмечено, что новую организацию поддержали несколько десятков регионов, в качестве наблюдателей в организацию вошли представители различных Духовных управлений мусульман. Духовное собрание мусульман России призвано «координировать наши усилия и действия в деле распространения и укрепления основ ислама, доводить до соответствующих органов власти чаяния мусульман наших регионов». И открыто «для диалога и сотрудничества со всеми, кто хочет мира, добра и света».
«Нынешнее состояние российской уммы, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не утихают распри, не прекращаются попытки выклянчить деньги у зарубежных спонсоров, а те, кто призван вести за собой паству, «дружат» друг против друга. Как долго это будет продолжаться? Чему мы учим молодежь? Наконец, что же мы с вами оставим после себя?!» — ставит вопросы Альбир Крганов.
«Я обращаюсь к досточтимым Талгат-хазрату, Равилю-хазрату, другим уважаемым аксакалам: вы — старшее поколение отечественного исламского духовенства. На вас лежит особая ответственность за судьбы российских мусульман, да и других верующих в Единого Творца, проживающих на территории нашей необъятной страны. Мы, более молодое поколение, подчас можем, как вам кажется, в чем-то ошибаться. Если же вы так считаете, давайте сядем, поговорим. Мы прислушиваемся к вашему доброму наставлению. Но нельзя на протяжении многих лет огульно критиковать друг друга, поливать грязью на интернет-сайтах своих организаций и донимать государевых служащих, обивая пороги их кабинетов, жалобами друг на друга», — говорится, в частности, в обращении.
Также подчёркивается, что, «страдая от разобщенности, долго искали модель объединения на одной площадке. В качестве основы была выбрана система, созданная 228 лет назад. «Где было прописано не авторитарное решение муфтия, а согласованная работа с несколькими Казыями, которые, непосредственно находясь с муфтием рядом, имели голос в принятии религиозных заключений. К сожалению, данная выстраданная, мудрая модель после всех потрясений в Российском государстве были отброшена, из-за отхода от этих принципов постепенно происходило разрушение выстроенной за столетия структуры», — отмечается в обращении. Кроме того, в ходе работы будет использован опыт деятельности «Оренбургского магометанского духовного собрания».
Напомним, в стране также действуют Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман России и Координационный центр мусульман Северного Кавказа.