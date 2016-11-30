Воронеж, 30 ноября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Минкомсвязи РФ, ПАО «Ростелеком» и Воронежской областью подписано 30 ноября в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Документ был подписан в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства

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Подписи под соглашением поставили министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин. Воронежская область стала 41-м российским регионам, которая подписала такое соглашение.

Трехстороннее соглашение, в частности, предусматривает развитие инфраструктуры связи, государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых жителям Воронежской области услуг связи, а также качества и доступности государственных и муниципальных услуг. В соответствии с соглашением, современными услугами связи должно быть обеспечено более 250 населенных пунктов региона.

Как пояснили в пресс-службе, соглашение позволит максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры.

Компания «Ростелеком» является единым федеральным оператором универсального обслуживания. В соответствии с договором между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком», подписанным 13 мая 2014 года, компания должна в течение 10 лет обеспечивать функционирование 149 тысяч универсальных таксофонов и почти 21 тысячу пунктов коллективного доступа в интернет. Для реализации программы устранения цифрового неравенства должно быть построено 215 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.