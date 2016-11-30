Радио REGNUM: второй выпуск за 30 ноября
Москва, 30 ноября, 2016, 18:37 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла в Сирию, чтобы свергнуть Башара Асада. МИД России утверждает, что слова турецкого лидера были процитированы не дословно. В Кремле отметили, что подобные высказывания иностранных коллег являются неожиданностью для российской стороны;
- Американский публицист Пол Крейг Робертс попросил у Путина российское гражданство;
- Госдума намерена поддержать введение платы за въезд в города России;
- Ветеран и инвалид пострадали от произвола чиновников в Астрахани;
- Обманутых дольщиков Хабаровска не пустили к губернатору;
- Новый водопровод в Калмыкии: Путину доложили о готовности, а воды так и нет.