Баку, 30 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. На столе переговоров по карабахскому урегулированию есть хорошие идеи и предложения, которые могли бы создать базу для достижения всестороннего мира, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

Photolure Джейсм Уорлик

«Как и в любом другом переговорном процессе, есть определенная разница во мнениях, над которыми нужно поработать. Однако президенты Ильхам Алиев и Серж Саркисян отметили, что верны мирному пути урегулирования. В данный момент мы больше всего хотели бы, чтобы президенты продемонстрировали политическую волю и взяли на себя обязательства развивать переговорный процесс», — заявил Уорлик в интервью азербайджанскому агентству АПА.

Отвечая на вопрос о расширении офиса действующего председателя ОБСЕ и применения механизма по расследованию инцидентов на линии соприкосновения, Уорлик отметил, что после 20 лет расширение миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика является важным шагом в правильном направлении.

«Во время встреч в Вене и Санкт-Петербурге президенты взяли на себя обязательства в связи с расширением миссии и оказанием поддержки с обеих сторон. Мы сейчас работаем над деталями расширения миссии. Уверен, мы достигнем этого», — сказал американский дипломат, который в январе 2017 года покинет свой пост.

Говоря о причинах отставки Уорлик подчеркнул, что причины личные. «Я построил успешную карьеру американского дипломата и после 30 лет службы намерен работать в частном секторе», — отметил посредник.

Он также проинформировал, что временный сопредседатель будет объявлен в ближайшем будущем.

17 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от расследования инцидентов в Карабахе отказался Азербайджан.

Согласно Захаровой, автором этой идеи является российская сторона. «Еще на трехсторонней встрече в Сочи в 2011 г. мы выступили с инициативой проведения расследования вооруженных инцидентов в зоне нагорно-карабахского конфликта. В развитие инициативы сопредседатели Минской группы вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ подготовили проект соответствующего механизма. Потом он прорабатывался также экспертами ОБСЕ. На саммите в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки завершить эту работу», — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече в Санкт-Петербурге в июне, в которой принимали участие президенты Азербайджана, Армении и России, консенсус по этому вопросу достигнут не был. «Азербайджанская сторона настаивала на том, что в расследовании вооруженных инцидентов нет необходимости, так как ситуация в зоне конфликта на тот момент оставалась стабильной. В результате тема механизма не была отражена в заявлении, сделанном по итогам встречи в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, на наш взгляд, вопрос о механизме остается актуальным», — подчеркнула представитель МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, темы механизмов расследования инцидентов недавно коснулся также президент Армении Серж Саргсян. По его словам, Армения хочет и готова подписать хоть завтра, хоть сегодня вечером соглашение о создании механизма расследований нарушений перемирия, так как армянская сторона хочет, чтобы и сопредседатели, и мировое сообщество точно знали, кто нарушает режим перемирие.

25 июня президент Азербайджана заявил, что в механизме расследования инцидентов на данном этапе нет надобности. «Во-первых, этих механизмов не существует. Нам никто конкретно не говорит, что будут представлять из себя эти механизмы. В таком случае рассматривать сегодня этот вопрос было бы неправильно. Во-вторых, в чем заключается его смысл? Если под этим подразумевается «замораживание» конфликта и принятие каких-то дополнительных мер на линии соприкосновения, то Азербайджан, конечно, не пойдет на это. Это может быть при продолжении положительной динамики в переговорном процессе, чтобы мы увидели конкретные результаты, чтобы мы знали сроки освобождения наших территорий — в этом случае могут быть разработаны различные механизмы, лишь тогда может быть рассмотрен данный вопрос», — заявил Алиев.

20 июня в Санкт-Петербурге при посредничестве президента России Владимира Путина состоялась встреча глав Армении и Азербайджана. По ее итогам стороны выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, отмечается, что президенты Азербайджана и Армении подтвердили достигнутые на последнем армяно­азербайджанском саммите в Вене 16 мая с. г. договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, а также внедрить механизмы расследования инцидентов.