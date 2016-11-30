Уфа, 30 ноября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В Уфе 30 ноября в 16:39 недалеко от пересечения улиц 50 лет Октября и Мингажева был обстрелян, предположительно, из пневматического оружия, троллейбус №21, двигавшийся в сторону остановки «Аграрный университет». В результате травму от разлетевшихся осколков стекла получила 78-летняя пассажирка, сообщает мэрия Уфы.

Ufacity.info В Уфе обстреляли троллейбус

На место происшествия вызвана «скорая помощь», а также сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Это не единственное ЧП с транспортом. Сегодня днём в правоохранительные органы республики поступило сообщение о смерти водителя микроавтобуса «Газель» в районе остановки общественного транспорта «Фирма «Мир» в Уфе. 55-летний водитель следовал по проспекту Октября в сторону аграрного университета, при подъезде к перекрестку улицы Бессонова и пр. Октября ему стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с автобусом ПАЗ. Переехав перекресток, автомобиль остановился на средней полосе, пассажиры пытались оказать первую помощь водителю, вызвали бригаду скорой помощи, однако, несмотря на принятые меры, водитель скончался. Предположительно, смерть наступила от заболевания.

СУ СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение.