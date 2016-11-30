Санкт-Петербург, 30 ноября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал за чиновниками, у которых обнаружилось подозрительно дорогостоящее имущество, право отстаивать в суде право сохранить это имущество. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ

Дело рассмотрели в заседании без проведения слушания. Поводом стал запрос Верховного суда Башкортостана, который рассматривает дело Евгении Колесник, чиновницы в администрации Стерлитамакского района. Ее муж Алексей Колесник купил грузовик Daewoo Novus за 2 млн 800 тыс. рублей. Однако за три года общий доход семьи составил всего 2 млн 700 тыс. рублей. В результате, супругам пришлось возместить всю стоимость машины в государственный бюджет.

Верховный суд же засомневался в конституционности норм пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса и статьи 17 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», где говорится, что доходы и расходы чиновников и их ближайших родственников должны совпадать.

По мнению Верховного суда Башкортостана, сейчас у госслужащих нет возможности «учесть доходы, полученные ранее», кроме того, существующее законодательство не дает суду принять дополнительно предоставленные доказательства легальности доходов, и позволяют при отсутствии таких сведений о легальности доходов обращать имущество в пользу государства в полном объеме.

КС РФ согласился, что у чиновников должно быть право на предоставление дополнительных доказательств законности своих доходов. Например, в случае супругов Колесник, им удалось объяснить, откуда они взяли средства на такую дорогостоящую покупку, но в казну 2,8 млн рублей все равно заплатили.

«В отдельных случаях — особенно если при выявлении несоответствия расходов государственного служащего, его супруга и несовершеннолетних детей за определенный период их общему доходу доля доходов, законность которых не доказана, оказывается незначительной — изъятие в целом имущества, происхождение которого презюмируется как незаконное, может повлечь в нарушение статьи 55 Конституции РФ несоразмерное целям борьбы с коррупцией ограничение прав указанных лиц», — считает КС. Таким образом, если расхождение в доходах и расходах незначительно, то отдавать в казну всю стоимость машины было не обязательно, а требование это сделать даже нарушило права семьи Колесник.

КС полагает, что обращать в доход государства нужно только «ту часть имущества, законность приобретения которой не доказана». Тем не менее, суд отказался признать оспариваемые нормы неконституционными, а призвал к описанному выше их толкованию.