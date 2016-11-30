Чебоксары, 30 ноября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, проводится тематический декадник. Во всех медицинских организациях будут проводиться просветительские лекции, беседы, выставлены стенды, санбюллетени. Основные мероприятия пройдут 1 декабря в образовательных учреждениях: для учащихся и родителей будут организованы конференции, семинары, круглые столы, выставки наглядной агитации, уроки анти-СПИДа, будет работать «горячая линия», сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

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Участникам расскажут о мерах защиты и предосторожности от болезни, механизмах заражения. Можно будет проконсультироваться по вопросам лечения и профилактики как у врачей общей практики, так и у специалистов дермато-венерологов, наркологов, психологов, психиатров. Кроме того, во всех учреждениях здравоохранения будет организовано экспресс-тестирование на ВИЧ. «Цель проведения этой акции — донести важность борьбы с недугом, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев заражения ВИЧ, эффективности лечения, поддержать людей, которые столкнулись с данным заболеванием», — говорят в ведомстве.

В управлении отмечают, что ВИЧ-инфекция остаётся одной из серьёзных проблем, затрагивающих области здравоохранения, прав человека, социальную сферу. По данным международных организаций, в мире в 2015 году с ВИЧ-инфекцией проживало около 39 млн человек, 17 млн из них получали антиретровирусную терапию. В России эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной: ежегодно выявляется более 80 тысяч ВИЧ-инфицированных, на 30 сентября 2016 года зарегистрировано 1 087 339 случаев.

В Чувашии в настоящее время в республике проживает 1756 жителей с ВИЧ и СПИД. За 10 месяцев 2016 года в 22 муниципальных образованиях зарегистрирован 231 новый случай ВИЧ-инфекции, что на 42,6% выше аналогичного прошлогоднего периода (за 10 месяцев 2015 года — 162). По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в Чувашии чаще всего инфицируются половым путем (61,8%) и при употреблении наркотиков загрязненными кровью шприцами и иглами (35, 8%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия в этом году на профилактику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также гепатитов В и С получит из федерального бюджета почти 18,67 млн рублей. Всего между регионами распределено 2,28 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе наибольшая сумма трансфертов выделена Самарской области (125,6 млн рублей), минимальная — Мордовии (3,6 млн рублей). Меньше чем Чувашии, средства выделены четырём регионам округа.