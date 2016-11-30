Ростов-на-Дону, 30 ноября, 2016, 17:59 — ИА Регнум.

Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан не будет дополнительно наказан за инцидент, который произошёл в матче 15-го тура с махачкалинским «Анжи». Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС), сообщили ИА REGNUM в РФС 30 ноября.

Vk.com/fcrostov Капитан «Ростова» Александр Гацкан

Специалисты РФС изучили видеоматериалы, Александр Гацкан принёс свои извинения игроку «Анжи», Шамиль Гасанов также попросил не наказывать оппонента. Так, к полузащитнику желто-синих применена только автоматическая дисквалификация. Капитан пропускает выездной матч с «Уралом», который проходит сегодня в Екатеринбурге. Поможет команде футболист уже на встрече в рамках 17-го тура РФПЛ с питерским «Зенитом».

Кроме того, за скандирование зрителями оскорбительных выражений ФК «Ростов» оштрафован на 60 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Гацкан извинился за травму перед игроком «Анжи» Шамилем Гасановым.

«Хочу извиниться и пожелать здоровья футболисту. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все — одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время», — сказал капитан донской команды.

Напомним, матч 15-го тура РФПЛ «Ростов» выиграл со счетом 2:0.

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