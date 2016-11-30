Вильнюс, 30 ноября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Подразделения Сухопутных войск Литовской армии пополнятся обновленными броневиками М-577, которые армия покупает у Германии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 ноября.

Bukvoed БТР М577

Представители Литовской армии и Министерства обороны Германии подписали сегодня договор о приобретении 168 броневиков. Общая стоимость покупки достигает 1,6 млн евро. «Литовская армия приобретает броневики М577, которые в хорошем техническом состоянии», — сказал начальник Управления логистики Рамунас Баронас, подписавший договор о покупке. Планируется, что броневики будут доставлены в Литву поэтапно в 2017—2018 годах.

Вместе с броневиками Литовской армии также будут переданы комплекты запасных частей и другое оборудование, предназначенное для экипажа броневика. Литовская армия уже эксплуатирует гусеничные броневики M113 похожего типа, поэтому приобретаемую технику не придется заново внедрять.

У подразделений Сухопутных войск Литвы уже есть учебные программы, справочники по эксплуатации и ремонту, также ранее обученные за границей инструкторы по ремонту и вождению. Отметим, что производство этих бронемашин началось в 1962 году, а армия США использовала их ещё в войне во Вьетнаме.