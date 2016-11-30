Ереван, 30 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В администрации президента Армении Сержа Саргсяна пояснили его заявление о «передаче Азербайджану семи районов».

Пресс-служба президента Армении Серж Саргсян даёт интервью МИА «Россия сегодня»

«Вопрос о возвращении какой-либо территории может стать предметным только в случае определения статуса Нагорного Карабаха», — в ответ на запрос радио «Азатутюн» заявил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около двух недель назад в интервью российскому информагентству «Россия сегодня» Серж Саргсян заявил, что пять лет назад Армения и Нагорный Карабах были готовы уступить Азербайджану семь районов в обмен на референдум по определению статуса Карабаха, даже был документ с подобным содержанием, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался его подписать.

«Пакет предложений по урегулированию [карабахского конфликта] фиксирует необходимость сухопутной связи между Арменией и Нагорным Карабахом, о каком-либо анклавном статусе даже речи быть не может. Речь не идет лишь о сухопутной дороге, объединяющей Армению и Нагорный Карабах, а о такой широкой, безопасной и бесперебойной сухопутной связи, которая будет полностью защищена от любых посягательств со стороны Азербайджана», — подчеркнул Акопян.

По его словам, «особенно после апрельской войны нынешний статус прилегающих территорий, являющихся зоной безопасности, более чем оправдан, учитывая постоянную и непосредственную угрозу народу Нагорного Карабаха».

В своем ответе пресс-секретарь президента не пояснил, была ли фраза президента «о передаче семи районов» просто оговоркой. Акопян, однако, отметил, что «президент республики в своем интервью не затрагивал всех положений, предложенных сопредседателями для пакетного урегулирования проблемы, которые, как подчеркнули сопредседатели, составляют единое и неделимое целое. Президент подчеркнул, что в первом пункте этого предложения зафиксировано право Нагорного Карабаха на самоопределение. Все другие элементы, как заявил президент в своем выступлении на 16-ом съезде правящей Республиканской партии Армении, являются «производными».

После публикации интервью президента Саргсяна информагентству «Россия сегодня» радиостанция направила в администрацию президента Армении следующий запрос: когда было принято решение о возвращении Азербайджану семи окружающих бывшую НКАО районов, не означает ли это, что в этом случае Нагорный Карабах окажется в анклавном положении, лишившись сухопутной связи с Арменией, и не рассматривается ли подобная перспектива президентом Армении как угроза?

В интервью МИА «Россия сегодня», говоря о возможности возвращения Азербайджану семи районов, Серж Саргсян ничего не сказал о сухопутном коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах. «Мы встречались в Майндорфе, подписали документ, согласно которому проблема Нагорного Карабаха должна решаться только политическим путем. После этого переговорный процесс продолжался, и мы несколько раз были близки к подписанию документа, где все эти три принципа были четко отражены. А именно: армянские стороны, то есть Нагорный Карабах и Армения, оставляют те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности, те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы. Но первым пунктом там четко было записано, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет решаться путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха. Это свободное волеизъявление имеет обязательную юридическую силу, дальше было прописано, кто участвует, какова повестка. То есть референдум», — сказал Саргсян.

По его словам, 24 июня 2011 года в Казани на встрече президентов России, Армении и Азербайджана был подготовлен к подписанию документ с подобным содержанием, однако Ильхам Алиев в последний момент отказался его подписать, выдвинув дополнительные условия.

Радиостанция напоминает, что в своих предыдущих заявлениях президент Саргсян говорил о возможности возвращения лишь пяти районов. После четырехдневной войны в конце апреля этого года в интервью агентству Bloomberg, говоря о казанском документе, Серж Саргсян, в частности, отметил, что этот документ также предусматривает вывод армии самообороны Нагорного Карабаха из пяти районов и размещение там миротворческих сил.